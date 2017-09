איך תשתמשו בביג דאטה לקמפיינים שיווקיים? 4 דוגמאות לחברות שעשו זאת

אחת ה-buzz words של השנים האחרונים היא "ביג דאטה". מתוך הביג דאטה, אותם נתונים שנאספים עלינו בכל הפלטפורמות והמוסדות שאנחנו מנהלים אתם אינטראקציות, ניתן להפיק כיום תובנות רבות-ערך, הודות לטכנולוגיות וכלים חדשים שמאפשרים את כריית הנתונים האלה וניתוחים שונים שלהם.

שלא במפתיע, אחד הסקטורים שעושים את השימוש המסיבי ביותר בביג דאטה הוא סקטור השיווק. ספציפית, לימוד תחום האנליטיקס – מדידה, איסוף וניתוח הנתונים שמתקבלים משימוש ברשת – הוא בגדר חובה בכל קורס קידום אתרים בגוגל. בעלי עסקים יכולים לקבל היום תמונת מצב מפורטת להפליא של מה שהגולשים עושים באתרים שלהם כמו גם בערוצי שיווק אחרים כמו דיוור אלקטרוני ורשתות חברתיות, בזכות כלים כמו גוגל אנליטיקס,Facebook for Business ועוד: כמה גולשים ביקרו באתר, באלו עמודים הם ביקרו וכמה זמן הם שהו בהם, מה הם רכשו, כמה גולשים צפו בפוסט בפייסבוק (ובתוך כך, כמה כמה הגיעו אליו בצורה אורגנית וכמה הגיעו בזכות הפרסום הממומן), כמה נמענים פתחו את הניוזלטר שנשלח אליהם במייל וכן הלאה. כל המידע הזה משמש אותם לייעול ומיקוד השיווק בערוצים השונים.

אלא שיש חברות שמשלבות את הביג דאטה באסטרטגיית השיווק שלהן ועושות בו שימוש יצירתי במיוחד. חלקן מנצלות אותו לניזול הזדמנויות שיווקיות, אחרות משתמשות בו ליצירת תוכן עם ערך לגולשים, וחברות נוספות מפרסמות אותו על שלטי חוצות. לפניכם דוגמאות לארבע חברות שיצאו מהקופסא ועשו עם ביג דאטה דברים מעניינים באמת – כדאי לקרוא ולקבל מהן השראה!

אוקיי קיופיד

אוקיי קיופיד (OkCupid) הוא אחד מאתרי ההיכרויות המובילים והמצליחים ביותר בעולם. מתוקף עיסוקם, הרבה אתרי היכרויות מחזיקים מאגר עם פרטי משתמשים הכוללים לא רק מגדר, גיל ואזור מגורים, אלא גם עיסוק, תחביבים, העדפות הקשורות לסגנון חיים ועוד. אבל אוקיי קיופיד לא שומר את כל הנתונים האלה לצרכיו בלבד – הוא מבצע עליהם ניתוחים שונים ומפיק סטטיסטיקות, מגמות ועוד, אותן הוא משלב בפוסטים משעשעים ומרתקים בבלוג הפופולרי שלו, שמושך גם קוראים רבים שכלל אינם משתמשים בשירותי האתר. הפוסטים של אוקיי קיופיד זוכים להיות משותפים ברשתות החברתיות בדרך קבע ויש להם קהל אוהדים לא מבוטל.

הנה פוסט שעלה בבלוג של אוקיי קיופיד לפני כמה חודשים:

בהמשך הפוסט הופיעו סטטיסטיקות ותרשימים המבוססים על ניתוח נתונים אמיתיים של האתר, כמו התרשים הבא, שמציג את מידת האמונה הדתית כתלות באזור ובעיר המגורים בארצות הברית:

אוקיי קיופיד עלו פה על רעיון מבריק: הם יודעים שלקוחותיהם מחפשים אהבה (או קשר פחות מחייב) ושעולם הדייטינג במאה ה-21 הוא מורכב מתמיד. אנשים רבים מחפשים הכוונה, טיפים וכל תובנה שהם יכולים לקבל בתחום. לאוקיי קיופיד יש את הנתונים – אז למה לא להפיק מהם תוכן בעל ערך שמדבר בדיוק אל הצרכים של הלקוחות שלהם? בתיאוריה, כל עסק שנוהג לאסוף נתונים על לקוחותיו יכול לעשות זאת. לא חייבים תמיד לשבור את הראש על נושאים לתכנים באתר – לפעמים הם נמצאים ממש מתחת לאף שלכם.

Red Roof Inn

Red Roof Inn היא רשת מלונות זולה בארצות הברית, שרבים ממלונותיה ממוקמים בסמוך לשדות תעופה. בחורף הקשה שעבר על ארצות הברית בסוף שנת 2013 ותחילת שנת 2014, מזג האוויר האימתני גרם לביטוליהן של טיסות רבות במדינה. 3 אחוזים מכלל הטיסות בוטלו באותה תקופה, והמשמעות של כך היתה שכ-90,000 נוסעים מדי יום נתקעו בשדות התעופה בלי שיהיה להם מקום לישון בו באותו הלילה. הרשת הבינה את הפוטנציאל הרווחי הטמון במצב זה, וצוות השיווק שלה שיתף פעולה עם צוות האנליטיקס במטרה לאתר מאגרי מידע פתוחים לציבור בהם אפשר לקבל נתונים על תחזית מזג האוויר וביטולי הטיסות הצפויים בעקבותיה.

בהתאם לנתונים שנמצאו, ולאור העובדה שרוב הנוסעים שנתקלים בסיטואציה של ביטול טיסה משתמשים בטלפון הנייד כדי לחפש מלון סמוך להעביר בו את הלילה, הרשת יצרה קמפיין שיווקי ממוקד שטירגט משתמשי מובייל באזורים הגאוגרפיים שהיו צפויים להיפגע ממזג האוויר. וזה עבד – באותם האזורים היתה עלייה של 10(!) אחוזים בהזמנות. הדוגמא הזאת מראה את הפוטנציאל האדיר שיש לחיבור חכם בין דאטה ואירועים אקטואליים.

ספוטיפיי

אפליקציית המוזיקה הפופולרית ספוטיפיי (Spotify) ידועה בכך שהיא משתמשת בנתוני המשתמשים שלה כדי ליצור עבורם רשימות השמעה המבוססות על היסטוריית ההשמעות שלהם, עונות השנה, השעה ביום ועוד. החברה מייחסת חשיבות גדולה לכך שכל היבט בה יהיה מבוסס על דאטה – מרשימות ההשמעה ועד להחלטות ההנהלה.

באמצעות מאגר הנתונים העצום שברשותה, ספוטיפיי נוהגת לסיים כל שנה בסיכום מיוחד המתבסס על המוזיקה שמשתמשיה האזינו להם במהלך השנה – מה היו האלבומים הכי מושמעים, האמנים הכי מושמעים, השירים הכי מושמעים וכו'. אך לסיכום שנת 2016 החברה החליטה לעשות משהו מיוחד. כידוע, 2016 היתה שנה שהצטיינה באירועים קשים ברחבי העולם – פיגועים המוניים, מותם של אמנים אהובים ומוערכים כמו לאונרד כהן, פרינס ודייויד בואי – וכן אירועים מעוררי מחלוקת כמו הברקזיט ומערכת בחירות סוערת ובוטה במיוחד בארצות הברית, שעוררו הרבה שדים מרבצם. החברה החליטה לחבר בין התחושה שהשנה הזאת היתה מוזרה, ובין נתוני ההשמעות של משתמשי ספוטיפיי.

התוצאה היתה קמפיין שלטי חוצות משעשע במיוחד. הנה שני שלטים לדוגמא:

רבים מהשלטים לוו במסר "Thanks 2016. It's been weird." באזכור מרומז לאירועי השנה שחלפה. אך מה שהיה עוד יותר מיוחד (ויש שיגידו – מלחיץ) בקמפיין הזה, הוא שהנתונים שמוצגים על המודעות התייחסו לאזור בו הן הוצבו. לדוגמא, המודעה לעיל שמתייחסת לברקזיט הוצבה בלונדון. לא רק שזה מייצר פמיליאריות (וכן, אולי גם תחושת "האח הגדול רואה הכל"), זה פשוט משעשע, ואנשים רבים שנתקלו במודעות צילמו אותן והעלו אותן לרשתות החברתיות, מה שאומר שהן הצליחו להשיג את היעד הנחשק של כל המפרסמים – והפכו לוויראליות.

Mint

Mint הוא שירות דיגיטלי לייעול ההתנהלות הכלכלית: ניהול הוצאות והכנסות, ניהול תקציב, תשלומי חשבונות, ועוד. ככזה, הוא מחזיק בכמויות מידע בלתי מבוטלות על המצב הפיננסי של משתמשיו ודפוסי הפעולה שלהם בכל מה שקשור לכסף. בדומה לאוקיי קיופיד, גם מינט משתמשים בנתונים שבידיהם כדי לייצר תוכן בעל ערך ללקוחותיהם. סוג אחד של תוכן שהם יוצרים הוא אינפוגרפיקות – שמהוות דרך מעולה לפשט סוגיות כלכליות שרבים מאיתנו מתלבטים בהן, כמו העלות השנתית של גידול חיית מחמד:

סיכום

ביג דאטה טומן בתוכו אפשרויות אינסופיות, אותן אתם יכולים לנצל לא רק כדי לייעל תהליכים ולשפר ביצועים בעסק, אלא גם לשיווק עצמו. כמובן שכדאי לעשות זאת בצורה חכמה וזהירה: המטרה היא שהמשתמשים לא יילחצו מהמידע שיש לכם עליהם ויירתעו מלהשתמש בשירותיכם שוב, אלא יראו שאתם משתמשים במידע זה לטובתם – כדי לשפר את השירות ולתת להם ערך. אולי כרגע אלה נראים לכם נתונים יבשים, אבל עם קצת תעוזה, יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא – אתם יכולים לעשות בהם קסמים.

רוצים לשמוע על עוד שימוש בדאטה לצרכי שיווק? מוזמנים להגיע להרצאתה של יעל קוכמן, איך קמפיין מבוסס דאטה הוריד את ה-CPL שלנו ב-50%, שתתקיים במסגרת כנס Next Case 2017 – כנס מקצועי ייחודי בתחום השיווק הדיגיטלי שייערך ב-6 בדצמבר 2017. בכנס ירצו 20 מומחי שיווק על 20 קייס סטאדיז אמיתיים מעבודתם , ויעניקו לקהל כלים ותובנות פרקטיים הנתינים ליישום מיידי. ניתן לקבל 15% הנחה עם הקופון epochtimes15 . לתשומת לבכם, המכירה המוקדמת במחיר המוזל מסתיימת ב-1 באוקטובר.

* דפנה בן יהושע, מנהלת התוכן של סוכנות השיווק הדיגיטלי אלפיניסט301, השייכת לקבוצת אנגורה מדיה.