השורשים הפיזיולוגיים של הדיכאון

חשבתם שדיכאון הוא רק מצב מנטלי שנגרם לכל היותר מתופעות במוח שלנו? מחקרים מהשנים האחרונות מציעים שבמקרים מסוימים הדיכאון נובע בכלל מתופעה פיזיולוגית שכלל אינה מוגבלת לנוירונים ולמוח – בחלק מהמקרים מקור הדיכאון במערכת חיסון פעילה במיוחד שמייצרת בגוף מצב של דלקת חמורה או ממושכת.

כבר שנים מספר שמתברר הקשר בין מצבי דיכאון לדלקות. בקרב אנשים שמערכת החיסון שלהם פעילה יחסית ומעוררת מצב דלקת, סיכוי גבוה שנמצא גם סימנים האופייניים לדיכאון כמו עצבות, חוסר תקווה ועייפות. אבל עד לא מזמן לא היה ברור מה גורם למה, האם הדיכאון גורם למצב הדלקת? או שאולי להיפך? ואולי בכלל אין כאן קשר נסיבתי וזה רק צירוף מקרים?

כיום, מרבית התרופות נגד דיכאון מתמקדות בכימיקלים במוח, בעיקר במוליך העצבי סרוטונין הקשור למצבי הרוח שלנו. ייתכן שהממצאים החדשים יאפשרו לפתח דור חדש של תרופות נגד דיכאון.

המחקרים שפורסמו בנושא עדיין אינם קליניים, כלומר עדיין לא אושרה תרופה שמתמודדת עם הדיכאון באמצעות החלשת הדלקת. אך המחקרים בשנים האחרונות מעידים שחשוב לבחון את הכיוון הזה: מאמר סקירה שפרסם נילס קפלמן מאוניברסיטת קיימבריג' שבבריטניה* ניתח שבעה מחקרים שדיווחו על הפחתה משמעותית בסימפטומים הקשורים לדיכאון בקרב מטופלים שקיבלו תרופות המחלישות את מצב הדלקת.

"אי אפשר להפריד בין גוף לנפש", אמר לעיתון הטלגרף הבריטי פרופ' רוברט לכלר, נשיא האקדמיה הבריטית למדעי הרפואה. "המודלים שלנו כבר לא עדכניים – יש לנו הפרדה. טיפולים נפשיים ניתנים על ידי אנשי מקצוע מתחום רפואת הנפש: פסיכיאטרים, אחיות מתחום רפואת הנפש וכדומה, והם ניתנים באזורים נפרדים מאלו שבהם ניתנים טיפולי בריאות פיזית, וזה פשוט לא נכון. אנחנו צריכים למצוא יותר דרכים לשלב בין השניים ולהכשיר בעלי מקצוע המסוגלים ליישב בין שני מרכיבי החלוקה הזו".

