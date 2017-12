שיטת הניהול הרדיקלית של ריקרדו סמלר

אחרי שהמהפכה התפיסתית שהוביל בעולם הניהול הוכיחה את עצמה, כעת הוא מוביל מהפכה גם בתחום החינוך. מה הופך את איש העסקים והחזון ריקרדו סמלר לסוג של גורו למנהלים רבים בחברות גדולות בעולם?

על רקע נוף עוצר נשימה ביערות הגשם המרהיבים של ברזיל, על גבעה מבודדת, במרפסת של בית רחב ממדים, בערה מדורה: איש העסקים והחזון ריקרדו סמלר ואישתו פרננדה אחזו בידיהם עותקים של הספרים שכתב סמלר, את הפרסים והדיסקים שתיעדו את מפעלו, וזרקו אותם לתוך האש. כשסיימו, התחבקו והתבוננו על המדורה בוערת, כאילו הדליקו אותה רק כדי להתחמם.

המעשה היה משמעותי עבור סמלר – הוא אפשר לו להתנתק מהישגיו, מהרצון שיזכרו אותו או יהללו אותו בעתיד, ולהימנע מהתפארות עצמית. השריפה שיקפה את הפילוסופיה שלו: כדי לסלול את דרכו קדימה, עליו להשתחרר מחוקים, מכללים וממושגים שהוא מרגיש שכובלים אותו.

סמלר החל לשאול את עצמו שאלות קיומיות: למה הוא עושה מה שהוא עושה, מדוע הוא לא מאושר בעבודה שלו, והאם הוא מאזן בין העבודה לשעות הפנאי

ברעיון זה באה לידי ביטוי שיטת הניהול הייחודית שפיתח שהתפרסמה בזכות הנועזות וההצלחה שלה. שיטה שהוא יישם בחברת "סמקו" לייצור צנטריפוגות לשמן צמחי שירש מאביו ושבניהולו הפכה לאחת המצליחות בברזיל ובעולם. היום, סמלר מרצה ומעביר הלאה את הפילוסופיה שהפכה אותו לאחד האנשים מעוררי המחשבה בעולם הניהול, ומציע אלטרנטיבה לחברות אחרות ולארגונים השואבים ממנו השראה.

מצד אחד, סמלר הופך את כל המוסכמות והכללים של חברת ניהול סטנדרטית ונותן יותר כוח ואמירה לעובדים. מצד שני, הוא אינו משנה את השיטה הכלכלית הקיימת – במילותיו: "לא צריך לצאת מהקופסה, אפשר לשנות אותה מבפנים".

"אנחנו בתקופה שבה אנחנו חייבים לעזוב את הידע, ולעבור לחוכמה", הוא מסביר בסרט התיעודי The New Wisdom of Ricardo Semler. הוא עושה זאת בעולם העסקים, ובשנים האחרונות גם בעולם החינוך. מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו?

נועד לגדולות – שואל שאלות

אמו של סמלר עברה שבע הפלות טבעיות וכואבות, עד שלבסוף ילדה אותו. ולכן אין פלא שהיא ראתה בו את הדבר הטוב ביותר שיכלה לבקש – ילד קדוש אותו גידלה בגישה של "הכול מותר והכול אפשרי".

זאת אולי הסיבה שהסכים, כשהיה בן 21, בוגר אוניברסיטת הרווארד ונגן בלהקת רוק, למלא את בקשתו של אביו ולהחליף אותו בניהול חברת "סמקו" שהאב ייסד בשנות ה-50.

כבר ביומו הראשון בתפקיד, סמלר הצעיר החליט לפטר כ-60 אחוז מעובדי החברה שעבדו לדעתו בדרך מיושנת. אחר כך הוא ישב ושאל את עצמו: סמקו מייצרת צנטריפוגות של שמן צמחי ומספקת אותו בעיקר לתעשייה הימית – האם היא יכולה לייצר דברים נוספים או להגיע לשווקים נוספים? סמלר החל לייצר בחברה מין "חברות בת" שמפתחות ומייצרות מכונות כמו מערבלים ומערכות קירור לתעשיות השונות בברזיל ובעולם. פעולות שהובילו לגדילה ולהצלחה של החברה.