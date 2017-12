אנחנו מחקים את מודל העבודה של ההורים שלנו

רוצים להישאר עד מאוחר במשרד, אבל גם להספיק לראות את הילדים לפני שילכו לישון? מתכננים לסיים את הפרויקט בסופ"ש, אבל גם רוצים לצאת לטיול עם המשפחה? איך מאזנים את כל זה? עשרות מחקרים, מאמרים וספרים לעזרה עצמית התמקדו עד כה בדיונים ובעצות איך לשנות את הציפיות של הבוסים מאיתנו, או את האווירה הארגונית במשרד, או לשנות בכלל את הקריירה. אבל מחקר שהתפרסם לאחרונה (Human Relations 2017), מכניס גורם נוסף שלא התייחסו אליו עד כה. לפי מחקר זה, ההחלטה שנקבל באיזו אלטרנטיבה לבחור אינה רציונלית כל כך, ותלויה במידה לא מועטה במודל שראינו אצל ההורים שלנו. המשתתפים במחקר היו 78 גברים ונשים בגילאי 50-35, בתפקידי ניהול בינוניים או בכירים שעבדו בשני משרדים בין-לאומיים למשפטים ולראיית חשבון בלונדון.

לפי מסקנות החוקרים, רוב המשתתפים במחקר אימצו במודע או שלא במודע את המודל של ההורים לאיזון בין משפחה וקריירה, גברים התקשו לשנות את התנהגותם, אפילו כשהם הצטערו שהם מבלים מעט זמן עם המשפחה. אימהות שאימצו את המודל של אם עובדת, הרגישו פחות רגשי אשמה וקונפליקט לגבי מחויבות לקריירה לעומת טיפול בילדים.

מסקנה מעניינת נוספת של החוקרים הייתה שהמשתתפים נטו לבדוק האם המודל שבחרו מתאים להם, בתקופות של משבר בחיים, או אחרי אירועים טראומטיים כמו מחלה קשה או מוות של אדם קרוב.

