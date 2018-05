מקרון משתמש בצרפתית כנשק להקרנת כוח גלובלי

המוניטין של המיליארדר ג'ורג' סורוס נמוך מאי פעם בתקשורת הישראלית. מי שמגדיר עצמו כפילנתרופ שתורם למען החברה מתוך אכפתיות, תורם גם לארגונים המתנגדים למדינת ישראל – פעילות שגרמה לציבור לראותו כ"מחרחר ריבים". גם בעולם סורוס אינו נתפס כעשיר נדיב שרצונו רק טוב. התערבותו הפעילה ותמיכתו בתנועות התנגדות במדינות כמו סרביה ומצרים, הפכו אותו לדמות מאיימת שמערערת שלטונות ומתערבת בפוליטיקה שלהן על פי גחמותיו. אך כוחו של סורוס לא מתבטא רק בכסף, אלא גם בבחירת חבריו – אחד מהם הוא ברק אובמה.

סורוס גייס ב-2004 כספים לקמפיין של אובמה לסנאט. בדצמבר 2006 הם נפגשו שוב במשרדו של אובמה בניו יורק, וכעבוד מספר שבועות הודיע אובמה שהוא שוקל לרוץ לנשיאות.

שניהם חלקו בסיס אידיאולוגי משותף. אחד המנטורים של אובמה בצעירותו היה פרנק מרשל דיוויס, רדיקל פרו סובייטי, פרו סיני וחבר במפלגה הקומוניסטית בארה"ב. לפי אחד מספרי הביוגרפיה של אובמה (Yes We Can, 2008) וספרו של רון ג'ייקובס Obamaland (2009) – שניהם תומכי אובמה – מושגיו של אובמה הצעיר הוזנו והתעצבו על ידי מרשל דיוויס, לאחר שפגש אותו בשנות ה-70 בעת שלמד בקולג'.

האידיאולוגיה הזו, או אפילו המעט שאובמה לקח ממנה, התאימה לסורוס כמו כפפה ליד. סורוס נולד ב-1930 להורים יהודים עשירים בהונגריה. כשכבשו הנאצים את בודפשט ב-1944, החליט אביו של סורוס, שהיה עורך דין מצליח, לרכוש מסמכים מזויפים ולשחד פקיד ממשלתי כדי שייקח אליו את ג'ורג' בן ה-14, ויישבע שהוא בנו הנוצרי. ג'ורג' ניצל ממחנות הריכוז, ואחרי המלחמה הגיע לבית הספר לכלכלה של לונדון, למד פילוסופיה והושפע ממורו, הפילוסוף קרל פופר, אם כי לא ברור עד כמה סורוס באמת יישם מאז את רעיונותיו.

ב-1993 הוא ייסד את "מכון החברה הפתוחה" (OSF – Open Society Foundations), ארגון המוקדש ליצירת חברה "צודקת יותר" על פי רעיונותיו של סורוס – שהמרכזי שבהם הוא סוציאליזם. כשנשאל בראיון לעיתון הגרמני "דר-שפיגל" (2008) האם הוא רוצה שיהיה בארה"ב סוציאליזם בסגנון אירופי, ענה: "זה בדיוק מה שאנחנו צריכים עכשיו… אני חושב שהתעמולה שהתערבות ממשלתית היא תמיד דבר רע, הצליחה מאוד, אבל גם פגעה בצורה קשה מאוד בחברה שלנו".