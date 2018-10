שפת השכנוע

אחד הדברים המתסכלים ביותר שלמדתי בחיי הוא שהלוגיקה שלימדו אותי בבית הספר ובאוניברסיטה, אינה תקפה במרבית הקשרים היום-יומיים בחיים האמיתיים. איך תשכנעו באמצעות לוגיקה קרה ילדה בת ארבע ללבוש מכנסיים קצרים ולנעול סנדלים לטיול ביער, כשהיא מתעקשת על שמלה ורודה וכפכפים (כי "זה יפה")? איך תשכנעו באמצעות לוגיקה את בת זוגתכם לצפות אתכם, בשישי בערב, בסרט מתח חדש שיצא לאקרנים, כשהיא מתעקשת על קומדיה רומנטית (כי "בא לי משהו קליל עכשיו")? ומה תענו לרופא הטוען שאין לכם שום דבר (כי "התוצאות יצאו שליליות") למרות כאבי הבטן החוזרים ונשנים שתוקפים אתכם?

כשאריסטו, בספרו המפורסם "רטוריקה", דיבר על "לוגוס" הוא לא התכוון לשכנוע באמצעות לוגיקה במובן הפשוט שלה. המילה היוונית "לוגוס" פירושה "מילה", "שפה" או "שיח". פרופ' ג'יי היינריקס, מומחה לרטוריקה מעשית מקולג' מידלברי בארה"ב, מסביר בספרו הפופולרי Thank You for Arguing (2007) כי היוונים הבינו את הלוגוס כיכולתו של האדם להעביר נאום, לנהל שיחה ולהשתמש בכל אסטרטגיות השכנוע הכלולות בטיעון טוב. האסטרטגיות מכילות בתוכן עובדות (אם יש אותן), אבל גם ערכים ועמדות שנוקט האדם כשהוא נתקל בבעיות מסוימות. הן מאפשרות לנו לדלג על העובדות כשצריך או כשהן לא בנמצא, הרחק מהלוגיקה שמלמדים בשיעורי פילוסופיה.

כשאישה אומרת לבעלה בארוחת שישי "אנחנו בקושי יוצאים כבר", בן זוג חכם לא ינסה בהכרח לענות באמצעות לוגיקה ויחפש דוגמאות לפעמים האחרונות שהם יצאו יחד, אלא במקום זאת יאמר: "זה בגלל שאני רוצה את כולך לעצמי". לכל הפחות זה יקנה לו זמן לחשוב על תשובה נוספת: "אבל למעשה, בדיוק עמדתי לשאול אותך אם את רוצה שנלך למסעדה האיטלקית החדשה".

היכרות עם עיקרון שכנוע מהסוג הזה (עליו תוכלו לקרוא בכתבה בגיליון זה) יכולה לסייע לנו בחיי היום-יום. זה מועיל לא רק כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים, אלא כדי לנהל מערכות יחסים הרמוניות יותר, פחות מתוחות, שאינן צוללות לוויכוחים לוגיים מעייפים.

בגיליון הנוכחי ריכזנו כמה נושאים הקשורים בשכנוע. מצד אחד הם מעוררי מחשבה ומצד שני, יכולים לתת ערך אמיתי לחייכם מאחר שהם מתבססים על ניסיון ועל תובנות עמוקות: החל מדרכי השכנוע של פילוסופים גדולים כמו אריסטו וסוקרטס ועד למודלים הפסיכולוגיים של האף-בי-איי ולחדר "הסגלגל" של הנשיא טראמפ.

בנוסף, הכנו לכם כתבות מעניינות אחרות. במדור מדע כתבנו על סדרת מחקרים חדשה ומפתיעה המראה כיצד האמונה משתקפת במוח שלנו וכיצד היא משפיעה עליו. בכתבה נוספת גילינו באילו דרכים המחשבות וההשקפות שלנו משפיעות על הבריאות שלנו. ובמדור גיאו-פוליטיקה חזרנו לסקר את האירועים האחרונים ב"דרך המשי" הסינית עם תפנית חדשה: התוכנית החדשה שמכין ממשל טראמפ כדי לבלום אותה.

אנחנו מקווים שתיהנו מהגיליון הזה, לפחות כפי שאנחנו נהנינו להכין אותו.

איל לוינטר,

עורך ראשי, אפוק טיימס ישראל