נקודה למחשבה: תפסיקו “להיכנס לנעליים” של העובדים

כאשר מנהלים או מנהיגים רוצים לדעת מה העובדים שלהם, הלקוחות או המתחרים חושבים, או כיצד הם מרגישים, אחת התשובות השגרתיות היא: “תנסה להיכנס לנעליים שלהם”, או לראות את הדברים מנקודת מבטם. מחקרים רבים במדעי החברה הראו את היתרונות של כניסה לנעליים של אחרים: ירידה בסטריאוטיפים, עלייה באלטרואיזם ויצירת קשרים חברתיים חזקים יותר. אבל מתברר שמעט מאוד מחקרים נעשו כדי לבדוק האם כניסה לנעליים של אחרים באמת משפרת את התובנות שלנו לגבי מה אחרים חושבים, מרגישים או רוצים, כך לפי מחקר שנערך לאחרונה בישראל ובארה”ב.

המחקר הוא למעשה סדרה של 25 ניסויים עם 2,816 נבדקים שכללו תלמידי קולג’, סטודנטים למנהל עסקים, עובדי מכונות ועובדים אחרים מארה”ב ומישראל. הם התבקשו לנחש את המחשבות, הרגשות וההעדפות של אנשים אחרים, החל מזרים גמורים ועד לבני זוג. לפי ממצאי המחקר, הכניסה לנעליים של אחרים לא הביאה את התוצאות שלהן ציפו.

באחד הניסויים הראשונים, הראו למשתתפים במחקר תמונות של אנשים זרים והם התבקשו לנחש את הרגשות של האנשים בתמונות לפי הבעות הפנים, העיניים ותנוחת הגוף. בניסוי אחר הראו למשתתפים סרטונים והם התבקשו להעריך האם הבעות הפנים שלהם ומה שהם אומרים הם אמיתיים או מזויפים. בכל אחד מהניסויים ביקשו מקבוצה אחת של משתתפים לנסות להיכנס לנעליים של האנשים שבהם הם צפו, ומקבוצה שנייה רק לענות על השאלות. לפי תוצאות הניסוי: לקבוצה שנכנסה לנעליים של האחרים היו תוצאות פחות טובות מאשר לקבוצה האחרת.

בסדרת הניסויים הבאה, החוקרים ביקשו מהמשתתפים לנחש דעות והעדפות של זרים או בני זוג רומנטיים, כולל האם הם מעדיפים פעילויות מסוימות, בדיחות או סרטים, או האם הם מסכימים עם דעות מסוימות. גם במקרה זה, אלו שהתבקשו לנסות להיכנס לנעליים של אחרים, ניחשו פחות טוב מאשר הקבוצה שלא קיבלה הנחייה שכזאת.

מה בכל זאת יכול לעבוד כאשר רוצים לדעת כיצד אחרים מרגישים ומה הם חושבים? פשוט, לשאול אותם. בניסוי נוסף נוספה קבוצה של משתתפים שהתבקשה לשאול את בני הזוג שלהם מה הם מעדיפים. כפי שניתן לנחש, התברר שרמת הדיוק הוגברה באופן משמעותי, בהשוואה לאלה שהתבקשו לנחש באמצעות “כניסה לנעליים” של האחר או רק לענות על השאלה.

“כדי להבין איך הראש של אחרים עובד”, החוקרים מסכמים “עדיף להסתמך יותר על האוזניים שלנו מאשר על האינטואיציה”.

* המחקר: Perspective Mistaking: Accurately Understanding the Mind of Another Requires Getting Perspective, Not Taking Perspective by Eyal, Steffel, Epley, 2018