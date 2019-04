נקודה למחשבה: האם יש קוטל עשבים מסרטן בבירה שלכם?

תזונה

קוטל העשבים הידוע בשם ראונדאפ (Roundup) נמצא בשימוש נרחב בעולם כולו וגם בישראל, והוא מבוסס על החומר הפעיל גלייפוסט (glyphosate). חברת מונסאנטו האמריקנית התחילה לשווק אותו ב-1974 לאחר שנאסר השימוש בדי-די-טי.

בשנות ה-90 המאוחרות המכירות של ראונדאפ המריאו לשחקים אחרי שהחברה התחילה לשווק את החומר יחד עם זרעים מהונדסים גנטית העמידים לרמות גבוהות של ראונדאפ. כך יכלו החקלאים להשתלט על עשבים מזיקים בשדות של תירס, כותנה, סויה וקנולה. העשבים נבלו ואילו השדות שגשגו. מאוחר יותר עודדה החברה את החקלאים להשתמש בראונדאפ גם כחומר שסופג לחות מיבולים – כך שאפשר יהיה לאסוף את היבולים מוקדם יותר. כתוצאה מכך התחילו לפזר ראונדאפ על יבולים שאינם מהונדסים גנטית כולל חיטה, שעורה, שיבולת שועל, אפונה ועוד. בהמשך התחילו לפזר את החומר גם בפארקים ובמדשאות.

ואז ב-2015, הסוכנות הבין-לאומית לחקר הסרטן הודיעה שגלייפוסט נוסף לקבוצת החומרים החשודים כמסרטנים בבני אדם. למעשה גם בשנים מוקדמות יותר התפרסמו מחקרים שקשרו את החומר הזה להפרעות קשב ומומים מולדים (Garry, Harkins, Erickson, +3, 2002), למחלות לב (Samsel, Seneff, 2013) ולמחלות נוספות.

תוצאות בדיקה הקשורה לגלייפוסט שהתפרסמה ב-2019 על ידי קבוצה אמריקנית בשם (PIRG Public Interest Research Groups), מוסיפה סיבות לדאגה. הקבוצה כוללת ארגונים ללא מטרות רווח מארה”ב ומקנדה הפועלים למען הציבור. מטרתם להעלות מודעות ולחפש פתרונות לבעיות הנוגעות למיליוני אנשים.

לפי תוצאות הבדיקה, החומר הפעיל גלייפוסט נמצא ב-14 סוגי בירה ובחמישה סוגי יינות. האם צריך לחשוש ממעט הגלייפוסט שנמצא במשקאות האלה? לפי הדו”ח נראה שכן: “אף על פי שרמת הגלייפוסט שנמצאה היא מתחת לרמת הסיכון שפרסמה ‘הסוכנות האמריקנית להגנת הסביבה’ (EPA), יש סבירות שאפילו רמה נמוכה של גלייפוסט יכולה להיות בעייתית. למשל, במחקר אחד (Gasnier, Dumont, Benachour, +3, 2009) מצאו מדענים שלחלקיק של טריליון של גלייפוסט יש פוטנציאל לעורר גידול של תאים סרטניים בשד ולשבש את הפעילות של הבלוטות ההורמונליות”, כתוב בדו”ח.

גם בגרמניה ערכו בדיקה דומה ומצאו גלייפוסט בכל סוגי הבירה שבדקו. מכיוון שבגרמניה אסור לרסס ישירות בגלייפוסט שעורה – המרכיב העיקרי של בירה – כנראה שהחומר כבר נמצא באדמה שרוססה בעבר.

הממצאים האלה מתווספים לתביעה המשפטית שהתבררה בקליפורניה. ב-2018 חבר מושבעים הגיע למסקנה שהחומר ראונדאפ היה הגורם העיקרי לסרטן שבו חלה התובע ופסק לו פיצויים בסך 78 מיליון דולר. אלפי אנשים נוספים, בעיקר חקלאים, טוענים כעת שהסרטן שבו חלו, ואינם נרפאים ממנו, נגרם על ידי ראונדאפ. בינואר 2019 אסרה צרפת את השימוש בראונדאפ בטענה שהוא מהווה סיכון רציני לבריאות. מדינות נוספות באירופה שוקלות לנקוט בצעד דומה. חברת באייר (Bayer) הגרמנית לייצור תרופות וכימיקלים, שקנתה את מונסאנטו ב-2018, ממשיכה לטעון שראונדאפ בטוח לשימוש.

*המחקר:

“Glyphosate pesticide in beer and wine”, U.S. PIRG, 2019