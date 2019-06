מהפכה של אישה: סדרות מומלצות בכיכובן של נשים

התכנסנו לבחור עבורכן ועבורכם 5 סדרות בכיכובן של נשים עוצמתיות. כאלו שעוברות בהצטיינות את מבחן בקדל תוך כדי הפגנת עומק ומושחזות. כל זה וגם – מה זה בכלל בקדל? בכתבה שלפניכן.

בשנים האחרונות מופקים יותר ויותר סרטים וסדרות טלוויזיה שהדמות הראשית שבהם היא אישה. אחת מהסיבות הרבות לשינוי שמתחולל מול עינינו על המסך הקטן נעוץ ב-1985, עת פרסומה של רצועת הקומיקס Dykes to Watch Out For של הקריקטוריסטית אליסון בקדל. באחת הסצנות מספרת אחת הדמויות על התנאים לפיהם היא בוחרת באיזה סרטים לצפות בקולנוע: יש בו לפחות שתי דמויות של נשים; הן מקיימות ביניהן דיאלוג; הדיאלוג אינו נסוב על גברים. באותה התקופה נותר לדמות האידיאליסטית להסתפק ב״הנוסע השמיני״ משנת 1979, המתהדר בסצנה במהלכה שתי נשים משוחחות על חוצן.

למזלנו קרו הרבה דברים חיוביים -40 השנים שחלפו מאז הסרט הראשון בסדרה. נשים כבר כבשו מקומות של כבוד על המסך הגדול ובתפקידים מרכזיים מאחורי הקלעים, כשהפופולריות הגואה של סדרות טלוויזיה משכה גם אותן לשם. התוצאה: מורכבת, מעניינת ועשירה. מתוך השפע לא קל לבחור את הטובות ביותר, אז הלכנו הפעם על חמש מאלו שמשודרות בשנה-שנתיים האחרונות, צפייה בכולן בלבד תגזול מכם קרוב ל-40 שעות.

חפצים חדים

לפורמט של מיני-סדרה יש כוח אדיר, המאפשר לתסריטאים לכתוב את הסיפור במלואו, כשלגובה הרייטינג אין השפעה על חידוש לעונה 2. המקרה הנדון הוא Sharp Object של HBO, המבוססת על רומן באותו השם מאת ג׳יליאן פלין. איימי אדאמס בתפקיד קמיל פרקר, עיתונאית עם עבר מורכב החוזרת לעיירת הולדתה לסקר רצח והיעלמות של שתי ילדות. השפה החזותית מהפנטת, כמו גם דמותה של פרקר השבורה והפראית, יקשו עליכם להיפרד מהסדרה, ופתרון התעלומה בסופה יותר אתכם המומים.

ויפ

בפנתאון הקומיקאיות שמור מקום של כבוד לג׳וליה לואי-דרייפוס, שקיבלה בשנה שעברה את פרס מארק טוויין ״המוענק ליחידים שתרמו תרומה משמעותית לתרבות ההומור בארה״ב״. תפקידה ב-Veep כסלינה מאייר, סגנית נשיא ארה״ב, הוא אחד הנהדרים שגילמה עד כה, ולא פעם נאלצנו לעצור את הצפייה עד שיחלפו התקפי הצחוק. התקדמותה המפתיעה מסנטורית-דמוקרטית שמתמודדת בפריימריז עד לכיסא הנשיא, נדמית במהלך הצפיה כגרוטסקית ומשוגעת בכל קנה מידה, אבל גורמים מסביבת הנשיא אובמה טענו שהיא הרבה יותר קרובה למתרחש במציאות לעומת סדרות דרמה כמו ״הבית הלבן״ או ״בית הקלפים״. חלקת כבוד בפנתאון שמורה גם לדמויות המשנה הנשיות שסביבה: ראשת הסגל בעלת ההבעה היחידה איימי; מזכירתה המסתורית והקשוחה סו; וביתה קתרין שמחפשת מקום בצל אימה.

להרוג את איב

לא משנה באיזו סוגה טלוויזיונית מדובר, הבריטים בדרך כלל עושים את זה טוב יותר. סוכנת הביון הבריטי, איב פולסטרי (סנדרה או) יוצאת למרדף מסוכן ומלא מתח אחרי וילאנל (ג׳ודי קומר), רוצחת שכירה פסיכופטית ושובת לב. היוצרת פיבי וולטר-ברידג׳ הפכה את סדרת ״הנובלות״ של לוק ג׳נינגס למותחן-קומי מושחז היטב שסוחף הרחק מהמציאות.

דוקטור פוסטר וג׳נטלמן ג׳ק

מהיום בו נחשפנו לשחקנית הבריטית סוראן ג׳ונס ב״סקוט וביילי״, אין לנו ברירה אלא לצפות בכל סדרה שהיא מככבת בה. בדוקטור פוסטר (2 עונות) מגלמת ג׳ונס את ד״ר ג׳מה פוסטר, מדיאה עכשווית שחושדת שבעלה בוגד בה, ובחקירתה היא מגלה סודות אחרים שמערערים אותה וגורמים לצופים להתנועע בחוסר נוחות מול המסך. על התפקיד הזה היא זכתה בפרס באפט״א לשחקנית הטובה ביותר.

ארבע שנים מאוחר יותר חוזרת ג׳ונס למסך הקטן עם ג׳נטלמן ג׳ק של HBO ו-BBC One, המתרחשת על רקע המאה ה-19. הדרמה התקופתית מבוססת על הביוגרפיה של אן ליסטר, בעלת אחוזות ותעשיינית בריטית שנחשבת ל״לסבית המודרנית הראשונה״. ליסטר, רווקה כריזמטית ולסבית מוצהרת, חוזרת לבית האחוזה המשפחתית לביקור קצר שמתארך מהצפוי, בין היתר בעקבות פגישתה עם אן ווקר (סופי ראנדל) והרומן הסוער שמתפתח בעקבותיה.