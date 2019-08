מדוע החיים תמיד מסתבכים? הכוח המסתורי המניע את גלגל החיים

הכירו את אחד הכוחות החזקים הפועלים בעולם הגורם לרבות מהבעיות ומוביל לאי-סדר הולך וגדל. כיצד ניתן להתמודד מולו ואיך הוא קשור להצלחה

כשטיסה 173 של חברת יונייטד אירליינס התרסקה בדצמבר 1978, עמדה בפני מנהלי חברות התעופה בעיה קשה: כיצד להקטין את שכיחות אסונות התעופה שהלכה וגדלה בשני העשורים הקודמים והגיעה לשיא בהתרסקות הנוכחית. שנות ה-60 וה-70 היו שנים של האצה טכנולוגית גדולה בשוק התעופה. מטוס הקונקורד העל קולי פותח, הופיעו דגמים מתקדמים של בואינג כמו 727, 737 ו-747, והוכנסו למטוסים שכלולים טכנולוגיים שונים. מנהלי החברות חשבו שאם יוסיפו למטוסים עוד אמצעים טכנולוגיים שיפקחו ויבקרו על כל היבט בטיסה, הם יפחיתו את בעיות הבטיחות ואיתן גם את ההתרסקויות. בפועל קרה דבר בדיוק הפוך.

מדוע? כשחוקרים מנאס”א ומהמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה בחנו מה גרם להתרסקויות, התברר שהסיבה לכך קשורה באחד הכוחות הגדולים ביותר הפועלים בעולם. כוח יסודי כל כך לקיום שלנו כאן, המחלחל כמעט לכל דבר שאנו עושים. הוא גורם לרבות מהבעיות שאיתן אנחנו מתמודדים ומוביל לכאוס. קוראים לו “אנטרופיה” – שהיא הנטייה הטבעית של דברים להתדרדר באופן עקבי לאי-סדר הולך וגדל. עשבים תמיד ישתלטו על גינות; אבק תמיד ייערם בבתים; חורבות עתיקות יתפוררו; ובני אדם יזדקנו עם השנים. אפילו הרים נשחקים לאורך זמן ופסגתם המדויקת הופכת למעוגלת. המדען הבריטי ארתור אדינגטון טען בספרו (The nature of the Physical World ,1915) כי אנטרופיה היא חוק טבע שתמיד קיים. מנקודת מבט מדעית, הוא הסביר שאנטרופיה קשורה ב”חוק השני של התרמודינמיקה” הקובע כי במערכת סגורה האנטרופיה אף פעם אינה פוחתת באופן ספונטני, אלא הדברים בתוך המערכת תמיד ייפלו לאי-סדר. אדינגטון אף הרחיק לכת וטען שבטווח הארוך, שום דבר לא יכול לחמוק מהחוק השני של התרמודינמיקה שהוא עיקרון חסר רחמים. “אם מתברר שהתאוריה שלך מתנגדת לחוק השני של התרמודינמיקה, אין לך תקווה: אין לתאוריה שום סיכוי אלא להתמוטט בהשפלה הגדולה ביותר”. אנטרופיה מתבטאת גם בחיינו האישיים. כולנו מכירים את זה: הבעיות תמיד עולות בקלות מטרידה מבלי שביקשנו אותן. הן צצות כמו פטריות אחרי הגשם בלי הרבה מאמץ. לכן מערכות נישואים, למשל, יכולות לקרוס בקלות. הסיבות על פני השטח מגוונות: עניינים כלכליים, חוסר אמון או קונפליקטים בלתי פתירים. אי-הסדר תמיד גובר ומאיים לפרק את המשפחה.