איך להירגע כמו סמוראי

לוחם קשוח וחמור סבר או אדם מנומס עם לב מלא חמלה? מה היו הסמוראים האמיתיים ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם?

בתחילת שנות ה-2000 סרטים כמו “הסמוראי האחרון” או “גוסט-דוג: דרכו של סמוראי”, זכו לפופולריות עצומה והפכו את הסמוראים למושא הערצה בתרבות המערבית. הסמוראים הצטיירו בתור לוחמים קשוחים מההיסטוריה של יפן שפיתחו את אמנות הלחימה “בושידו” – הכוללת אגרופים, בעיטות ומעט עבודה על הקרקע – והפכו למודל לחיקוי. לא רק בקרב חובבי אמנויות לחימה, אלא גם בקרב הציבור הרחב.

אולם מתברר שבעוד שבסרטים הסמוראים מתוארים כלוחמים קשוחים, חמורי סבר ואף אכזריים, ההפך הוא הנכון. ספר בן 400 שנה שכתב יאמאגה סוקו, מלומד קונפוציאני ובן למשפחה של לוחמים, הנקרא “דרך האביר” (Way of the Knight) חושף את טבעם ומטרתם האמיתית של הסמוראים.

הסמוראים הראשונים היו בעלי קרקעות ביפן. הם התארגנו, בעידודם של בני מעמד האצולה היפנית, להגן על אדמתם מברברים ומשודדי ים. רכובים על סוסים, הם הצטיינו בשימוש בקשת ובמיומנות הלחימה “נינג’יטסו”. כך התחזק בהדרגה מעמדם החברתי, עד שבמאה ה-12 הם הפכו לאצילים ואף למנהיגי האומה היפנית במשך מאות שנים. במאה ה-19 הנסיבות השתנו. השלום ששרר בין יפן למעצמות המערב והמסחר המתגבר עימן, הפחיתו את הצורך בלוחמים מיושנים מסוג הסמוראים.

האחריות להנהיג אומה הביאה את הסמוראים לאמץ קוד התנהגות נוקשה ששמו “בושידו” – שמשמעו ביפנית “דרכו של לוחם”. “דרך” במובן של קוד התנהגות ושיפור מתמיד של האופי.