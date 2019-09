הגביע הקדוש – לא רק סרט, אלא מסע רוחני

כשאינדיאנה ג’ונס (האריסון פורד), אביו הנרי וצמד הנאצים שרדפו אחריהם (אלזה ודונובן) הגיעו למקדש בדרום טורקיה בו נמצא הגביע הקדוש, הם נאלצו לעבור שלושה מכשולים בדרכם למעמקי המקדש. באחד מהם נדרש אינדיאנה “ללכת בעקבות האלוהים” (Only in the footsteps of God), בשביל אבנים כשעל גבי כל אחת מהן רשומה אות. הגיבור מבין שעליו לבחור באבנים המאייתות את השם המפורש ושברגע שידרוך על אבן שגויה היא מיד תקרוס והוא ייפול לתהום שמתחתיו.

בסופו של דבר החבורה מצליחה להגיע לחדר בו שוכן הגביע, אבל מתברר שיש שם גביעים רבים ועליהם לבחור את הנכון. אלזה בוחרת בגביע מפואר במיוחד ודונובן שותה ממנו, דבר המתברר כטעות קטלנית – הוא מוצא את מותו בתהליך הזדקנות מואץ במיוחד. אינדיאנה, לעומתה, בוחר את הגביע הפשוט ביותר ומשקה ממנו את אביו שנרפא מיד מפצעיו הקשים.

על פי מסורות נוצריות, הגביע הקדוש היה הכוס שממנה שתה ישוע בסעודתו האחרונה. האמונה אומרת שהגביע הגיע לאיים הבריטיים במאה הראשונה לספירה באמצעות יוסף הרמתי, אחד מ-12 השליחים שהפיצו לראשונה את בשורתו של ישוע ברחבי העולם.

המיתוס המקורי שממנו נשאבה ההשראה לסרט “אינדיאנה ג’ונס ומסע הצלב האחרון”, קשור למלך ארתור ולאבירי השולחן העגול. האגדה על המלך ארתור ואביריו נכתבה כנראה על בסיס מסורות קֶלטִיות קדומות והיא מתרחשת במאות החמישית והשישית לספירה. הקלטים, תושביהם המקוריים של האיים הבריטים, נאלצים באותה תקופה להתמודד עם פולשים מהיבשת – הסקסונים והאנגלים, ועושים זאת בהובלת המלך ארתור ואביריו. את האגדה שנכתבה במהלך ימי הביניים כתבו סופרים שונים, כך שהעלילה מופיעה במגוון גרסאות.