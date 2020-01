הנדסת תינוקות – הכשלון והשבר

לפני למעלה משנה דיווחו העיתונים בארץ ובעולם[2,1] שהֵה ג’יאן-קווֵי (He Jiankui), מדען סיני מהעיר שן-ז’ן שבסין הודיע שהצליח לשנות (לשכתב) את הגנום בביציות אנושיות מופרות. המדען השתיל את העוברים ברחם אמם ונולדו תאומות הנקראות לולו וננה. העילה המוצהרת לשינוי הגנטי שעברו הייתה ליצור אצל התינוקות חיסון מולד נגד איידס[3] מאחר שאביהן של התאומות הוא נשא איידס.

הדיווחים בתקשורת הגיעו לאחר שהֵה סיפר על הניסוי הנועז שלו בכנס הבין-לאומי השני לעריכה גנטית שהתקיים בהונג קונג בנובמבר 2018. המדען הצהיר בהתלהבות שעשה פריצת דרך מדעית העשויה להוביל למיגור מגפת האיידס בעולם. עם זאת, אף מגזין מדעי לא הסכים לפרסם את המאמר המדעי של המדען. הוא נדחה על ידי עורכי העיתונים המדעיים החשובים כמו Nature והעיתון של החברה האמריקנית הרפואית The Journal of the American Medical Association.

אלא שלמרות הסיקור הנרחב, זמן קצר לאחר שעלה לכותרות לפני שנה, נעלם לפתע הֵה ואפילו לא הגיע לחגוג עם משפחתו את השנה החדשה. מתברר שהֵה ערך את ניסוייו ללא אישור ובניגוד לכללי האתיקה הרפואיים הבין-לאומיים. הוא זכה לביקורת מעמיתים בסין ובעולם, ראה את מעבדתו נסגרת על ידי השלטונות ואת המדענים שעבדו בה מתפזרים. המידע על הניסוי נחסם בכל רשתות התקשורת והאינטרנט הסיניות. נכון למועד כתיבת שורות אלו, המדען הֵה נשפט ונכלא לשלוש שנים בכלא הסיני באשמת טיפול רפואי ומחקר מדעי לא חוקי ועבירה על כללים אתיים רפואיים.