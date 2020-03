זה הזמן לדבר על ויטמין C

ויטמין C חיוני לתפקוד וחיזוק הגוף בכל גיל. שיטות הייצור החדשות של תוספי הוויטמין מגבירות את הספיגה ומונעות תופעות לוואי

ככל שאנו מתקרבים לעונת המעבר, רבים בוחרים להצטייד בתוספי ויטמין C מסוגים שונים, החל מאלה הניתנים ללעיסה ועד לאבקות ולכדורים, וכל זאת בתקווה להימנע מההצטננויות הנפוצות והתסמינים האופייניים לתקופה זו. בחינת המדפים העמוסים בתוספי ויטמין C בבתי הטבע עשויה להיות די מתסכלת, במיוחד כשלא ברור מה הקריטריונים ההכרחיים לבחירה מוצלחת של תוסף זה. באנו לעשות לכם סדר ולעזור לכם לבחור את התוסף שיהיה היעיל ביותר עבורכם.

מתי צריך תוסף ויטמין C?

ויטמין C הוא בעל יתרונות חיוניים לגוף כמו שיפור תפקוד חיסוני, שמירה על שלמות הרקמות וטיפול ברדיקלים חופשיים. מטא אנליזה שנערכה בהקשר להצטטנות בקרב ילדים הראתה כי ויטמין C עשוי להקל על תסמיני ההצטננות ואף לקצר את משך תקופת המחלה (ניתן לקרוא על כך עוד באתר www.ecosupp.co.il).

על אף חשיבותו לבריאות, בגוף האדם אין ייצור טבעי של הויטמין על כן אנו חייבים לצרוך אותו מהתזונה. כאשר ישנה בעיית ספיגה של הוויטמין, כאשר התזונה לא מאוזנת או במצבים בהם דרישת הגוף לוויטמין גבוהה מהכמות המגיעה מהמזון, נטילת התוסף הנכון של ויטמין C תספק את צרכי הגוף במלואם. החשיבות לכמות מספקת של ויטמין C בגוף רלוונטית לאנשים בכל גיל ובכל עונה, ולא רק בחורף כפי שרבים חושבים.

ויטמין C וטכנולוגיית ייצור מתקדמת

טכנולוגיות הייצור של תוספי ויטמין C מתחדשות ומשתכללות כל הזמן, כשהאתגר המרכזי הוא הגברת יכולת הספיגה של הויטמין. הטכנולוגיה החדשנית הבולטת ביותר שמיושמת בייצור תוספי ויטמין C היא הטכנולוגיה הליפוזומלית שמציגה תוצאות מרשימות. שיטה זו הוכחה כיעילה וכמגבירה זמינות ביולוגית במחקר אשר נערך על ספיגת ויטמין C (המחקר המלא באתר אקוסאפ) והיא מקובלת כבר כמה עשורים בעולם הרפואה.

מהי הטכנולוגיה הליפוזומלית

ליפוזום הוא מבנה כדורי העשוי מרכיבים שומניים טבעיים הנקראים פוספוליפידים, אשר הרכבם זהה לזה של קרומי התאים בגוף האדם. באמצעות הטכנולוגיה הליפוזומלית, החומר הפעיל (בין אם מדובר בתוסף תזונה, תרופה או חומר חיוני אחר) מצופה באותם כדורים שומניים מיקרוסקופיים, כך הופך כל ליפוזום למעיין “מונית” אשר מובילה בבטחה את החומר הפעיל אל תאי הספיגה. בזכות הדמיון בין מעטפת הליפוזום לקרום התא האנושי, מתמזגת המעטפת הליפוזומלית עם קרום תאי היעד במערכת העיכול, ומשחררת לתוכם את הוויטמין כדי שיעשה את דרכו אל מחזור הדם.

ויטמין C בספיגה גבוהה

ויטמין C הוא אחד מהתוספים שכבר מיוצרים בטכנולוגיה הליפוזומלית ומשווקים בישראל. הזמינות הביולוגית של ויטמין C ליפוזומלי ורמת הספיגה שלו גבוהות משמעותית משל תוספים זהים המיוצרים בשיטות אחרות, ויש לו גם מספר יתרונות נוספים.

בשונה מסוגים אחרים של תוספי ויטמין C, ויטמין C ליפוזומלי אינו חומצי והוא מתאים גם לאנשים הסובלים מחומציות יתר בקיבה והוא אינו גורם לתופעות לוואי ולחוסר נוחות במערכת העיכול. בנוסף, הציפוי השומני מגן על החומר הפעיל מפני התפרקות בקיבה כך שניתן לקבל את המקסימום מכל נטילה.

נשים בהיריון, מניקות, ילדים ואנשים הנוטלים תרופות מרשם – יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתוספי תזונה.

