המהלך הבא: במשחק השחמט העולמי. המחזוריות שתכה בארה”ב

תשכחו מהקורונה: ג’ורג’ פרידמן, הנחשב למומחה עולמי לנושאים גיאו-פוליטיים, מסביר על שני מחזורים כלכליים ופוליטיים המסתיימים סימולטנית בימים אלה וצפויים להכות בחוזקה בארה”ב

קראת סוף 2019 סיים העתידן וחוקר הגיאו-פוליטיקה, ג’ורג’ פרידמן, מהבכירים והחשובים בעולם בתחומו, לכתוב את ספרו החדש “הסערה שלפני השקט: חוסר ההרמוניה האמריקאית, המשבר של שנות ה-20 והניצחון שאחריו” (The Storm Before the Calm). באותם ימים הכול היה “רגיל” בארה”ב ואף מעבר לכך: הבורסה הייתה ירוקה, האבטלה הייתה בשפל, התחזיות הכלכליות לעתיד הקרוב היו ורודות ו”מצב האומה” היה, לפחות על פני השטח, מזהיר.

ואולם, פרדימן, שחזה ב-2003 את פרוץ המלחמה בעיראק ברמת דיוק של שעה (הוא ניבא שהתקיפה של צבא ארה”ב תחל בשמונה בערב, היא פרצה בתשע), ידע – לאחר ששקלל נתונים כלכליים, חברתיים, ממשלתיים, פסיכולוגיים, פילוסופיים וגיאו-פוליטיים – שהיא צועדת במהירות לעבר משבר בקנה מידה היסטורי.