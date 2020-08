מדוע הכוכבים כבים?

בשנים האחרונות מתרחשים שינויים מסתוריים בסדר המדויק של היקום. האם ניתן להבין מה משמעותם, ומדוע הם מלמדים אותנו שיעור חשוב בצניעות

ארתור סי. קלארק היה אחד מסופרי המדע הבדיוני הגדולים של המאה ה-20. הוא חיבר עשרות ספרים שנמכרו במיליוני עותקים. אחד מסיפוריו המפורסמים נקרא The Nine Billion Names of God. הסיפור עוסק בקבוצה של נזירים טיבטים המאמינים כי לאלוהים יש תשעה מיליארד שמות שעליהם לגלות. כאשר יצליחו לרשום את כל השמות השונים תושג מטרת הקיום של האנושות, ואז אלוהים יהרוס אותה.

לצורך משימתם הם משתמשים בכתב מיוחד שפיתחו ובעזרתו הם מתחילים לפענח את השמות, אך לדאבונם הם מגלים שהדבר לוקח זמן רב. יום אחד הם מחליטים לזרז עניינים ופונים לחברת מחשבים בבקשה שתשלח להם מחשב שיבצע את הפענוח במהירות. אולם כאשר הטכנאים נשלחים להביא את המחשב למנזר הטיבטי, בהר מרוחק, הם מתחילים לתהות מה יקרה כאשר הנזירים ישלימו את הפיענוח בתוך ימים ספורים ויגלו שהעולם לא מגיע לקיצו? אולי הנזירים יאשימו את הטכנאים בטעות ויבקשו מהם לתקן את התוכנה? אולי אפילו יחשבו שהטכנאים שיבשו בכוונה וינסו לפגוע בהם?